Il Concertone sfida il maltempo: artisti in fuga sotto la bomba d’acqua

MeteoWeb

Prima giornata di prove del Concertone a Piazza San Giovanni in Laterano sotto la pioggia. A due giorni dalla grande kermesse musicale le band e i cantanti iniziano a scaldare i motori e la prima giornata di backstage del Concertone si è aperta con tutta l’energia e l’attesa che solo un evento così iconico può sprigionare. Dopo l’anno passato al Circo Massimo, tornare a calcare il tradizionale palco ha un sapore speciale, quasi di ritorno a casa, anche se il tempo non è stato clemente. Sin dalle prime ore del pomeriggio, artisti, tecnici e addetti ai lavori hanno popolato il backstage tra sorrisi, prove di microfono e ultime messe a punto degli arrangiamenti. L’atmosfera era quella tipica della vigilia: un misto di concentrazione e di euforia.

Sul palco, The Kolors hanno scaldato i primi presenti con un’esibizione carica di adrenalina, mentre Arisa, con la sua voce inconfondibile, ha strappato applausi ai curiosi che già affollavano la piazza. Non solo gli artisti della line up: anche i conduttori di quest’anno Noemi, Ermal Meta e Big Mama sono saliti sul palco per provare alcuni medley dei loro successi. Tutto bello finché la giornata ha preso una piega diversa nel tardo pomeriggio. Intorno alle 18:30, mentre ancora si stavano definendo i dettagli di scaletta, una bomba d’acqua improvvisa ha colpito piazza San Giovanni. Una pioggia scrosciante che ha costretto l’organizzazione a interrompere le prove prima del previsto, anticipando la pausa cena. Tecnici e artisti si sono rapidamente messi al riparo, mentre il personale correva a proteggere strumenti e attrezzature. Nonostante il contrattempo, il morale resta alto. Domani seconda attesissima giornata di prove: sono attesi i big più amati, tra cui Giorgia e Lucio Corsi, che saliranno sul palco dopo le 17:30. Pioggia permettendo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.