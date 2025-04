Conclusa Fram2, la prima missione sui poli di SpaceX: ammaraggio nel Pacifico | VIDEO

MeteoWeb

Quattro turisti spaziali che hanno orbitato attorno ai poli nord e sud sono tornati sulla Terra oggi, ammarando nel Pacifico per concludere la missione Fram2, finanziata privatamente. L’investitore di Bitcoin, Chun Wang, ha noleggiato un volo SpaceX per sé e altri tre in una capsula Dragon dotata di una finestra a cupola che forniva una vista a 360 gradi delle calotte polari. Il quartetto, che è partito dal Kennedy Space Center della NASA la sera locale di lunedì 31 marzo, è tornato al largo della costa della California meridionale. È stato il primo volo spaziale umano a orbitare intorno al globo sopra i poli e il primo ammaraggio nel Pacifico per un equipaggio spaziale in 50 anni.

Wang, nato in Cina e ora cittadino di Malta, ha invitato la regista norvegese Jannicke Mikkelsen, la ricercatrice di robotica tedesca Rabea Rogge e la guida polare australiana Eric Philips, che hanno condiviso viste mozzafiato durante il loro viaggio. Wang ha rifiutato di dire quanto ha pagato per il viaggio di 3 giorni e mezzo. “È così epico perché è un altro tipo di deserto, quindi continua e continua e continua per tutto il tragitto“, ha detto Rogge in un video pubblicato da Wang su X mentre guardava giù dall’orbita. Mikkelsen ha riempito la capsula di attrezzatura fotografica e ha trascorso gran parte del suo tempo dietro l’obiettivo.

Tutti e quattro hanno sofferto di cinetosi spaziale dopo aver raggiunto l’orbita, secondo Wang. Ma quando si sono svegliati il ​​secondo giorno, si sentivano bene e hanno aperto la copertura del finestrino proprio sopra il Polo Sud, ha detto tramite X.

Oltre a documentare i poli da 430 chilometri di altezza, Wang e il suo equipaggio hanno eseguito le prime radiografie mediche nello spazio come parte di un test e hanno condotto altre due decine di esperimenti scientifici.

La missione Fram2

La missione è stata chiamata Fram2 come la nave a vela norvegese che ha trasportato gli esploratori ai poli più di un secolo fa. Un pezzo del ponte di legno della nave originale ha accompagnato l’equipaggio nello spazio. Nella missione Fram2, nessuno dell’equipaggio aveva una formazione da astronauta. Tutti e 4 sono usciti dalla capsula Dragon senza alcun tipo di assistenza: un altro obiettivo della missione centrato.

Ammaraggi nel Pacifico

SpaceX ha affermato che la sua decisione di cambiare i siti di ammaraggio dalla Florida a partire da questo volo è stata basata sulla sicurezza. La società ha affermato che gli ammaraggi nel Pacifico garantiranno che tutti i pezzi superstiti del bagagliaio, espulsi verso la fine del volo, cadano nell’oceano. Le ultime persone a tornare dallo spazio nel Pacifico sono state i tre astronauti della NASA assegnati alla missione Apollo-Soyuz del 1975.

