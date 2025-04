Conclusa la missione cinese Shenzhou-19, astronauti rientrati sulla Terra

MeteoWeb

Gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-19 sono rientrati sulla Terra dopo 6 mesi trascorsi a bordo della stazione spaziale nazionale Tiangong, il cui nome significa “Palazzo Celeste”. La capsula con a bordo Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze (quest’ultima è la 3ª donna cinese ad andare nello Spazio) è atterrata in Mongolia Interna, nel Nord della Cina, come riportato dall’agenzia di stampa Xinhua. I media statali sottolineano che il successo della missione rappresenta un ulteriore progresso nel consolidamento della Cina come potenza nello Spazio.

Il rientro, originariamente previsto per martedì, era stato posticipato a causa delle avverse condizioni meteo a terra. I 3 astronauti della Shenzhou-19 hanno lavorato a bordo di Tiangong da ottobre: hanno condotto numerosi esperimenti, hanno contribuito alla manutenzione di Tiangong e hanno stabilito il record per la più lunga passeggiata spaziale della storia, durata oltre 9 ore. La scorsa settimana 3 nuovi astronauti sono arrivati a bordo di Tiangong, segnando l’inizio della missione Shenzhou-20.

Pechino ha investito molto nel suo programma spaziale per raggiungere gli Stati Uniti e la Russia, e spera di inviare una missione con equipaggio sulla Luna entro il 2030 e di costruire poi una base lunare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.