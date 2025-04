Dalla congestione alle collisioni: la crisi dei detriti spaziali e le soluzioni dell’ESA

MeteoWeb

L’ambiente spaziale che circonda la Terra sta diventando sempre più congestionato. Se da un lato satelliti e sonde svolgono un ruolo cruciale nella ricerca scientifica, nella comunicazione globale e nel monitoraggio dei cambiamenti climatici, dall’altro, un numero crescente di detriti spaziali minaccia la sicurezza delle operazioni in orbita e il futuro delle missioni spaziali. Con l’obiettivo di fornire una panoramica trasparente delle attività spaziali globali e di monitorare i progressi verso una gestione sostenibile dei detriti, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha rilasciato il suo Space Environment Report 2025, che esplora le problematiche relative alla crescita dei detriti e le strategie per ridurre il rischio di collisioni catastrofiche in orbita.

L’ambiente orbitale terrestre: una risorsa limitata

Il 2025 segna un momento cruciale per le attività spaziali, poiché l’ambiente orbitale terrestre sta diventando sempre più una risorsa finita. Ogni anno, il numero di satelliti operativi e di detriti spaziali continua a crescere in modo esponenziale, mettendo a rischio la sicurezza delle missioni future. Nel 2024, si stima che oltre 40mila oggetti siano stati tracciati dalle reti di sorveglianza spaziale, di cui circa 11mila sono satelliti ancora attivi. Tuttavia, la maggior parte degli oggetti che orbitano intorno alla Terra è costituita da detriti spaziali, con oltre 1,2 milioni di oggetti superiori a 1 cm di dimensione, sufficientemente grandi da causare danni catastrofici in caso di collisione.

Un fenomeno preoccupante riguarda le costellazioni satellitari commerciali, che continuano a crescere in numero e dimensioni. In particolare, le orbite a bassa quota (Low Earth Orbit, LEO) stanno diventando sempre più affollate, con una densità di oggetti attivi che è ormai pari a quella dei detriti. A ciò si aggiunge un cambiamento nelle traiettorie orbitali dei satelliti, con un numero crescente di satelliti operativi che volano a quote inferiori ai 500 km.

Detriti spaziali: un problema che non accenna a diminuire

Le frammentazioni di satelliti e razzi rimangono uno dei principali problemi per la sicurezza dell’ambiente spaziale. Nel 2024, si sono verificati numerosi eventi di frammentazione, sia di grandi che di piccoli oggetti, contribuendo all’aggiunta di migliaia di nuovi detriti. Questi eventi sottolineano l’importanza di adottare misure preventive alla fine della vita operativa dei satelliti, come la passivazione, che garantisce l’assenza di carburante o cariche residue che potrebbero causare esplosioni in orbita. Inoltre, le tecniche di rimozione attiva dei detriti (ADR, Active Debris Removal) sono diventate sempre più cruciali per ridurre il rischio di ulteriori frammentazioni.

Tendenze positive nel recupero e nella rimozione dei detriti spaziali

Nonostante la crescita dei detriti, sono emerse alcune tendenze positive per quanto riguarda la rimozione degli oggetti dall’orbita. Nel 2024, il numero di oggetti che sono rientrati nell’atmosfera terrestre è aumentato significativamente, grazie a un miglioramento delle pratiche di conformità alle linee guida di mitigazione dei detriti spaziali. Un aspetto particolarmente positivo riguarda la crescente percentuale di razzi che rientrano in maniera controllata, superando per la prima volta i rientri incontrollati.

Un altro segnale positivo riguarda l’adesione ai nuovi standard di mitigazione, che prevedono che i razzi e i satelliti lascino le orbite congestionate entro 5 anni dalla fine della loro missione. Nel 2024, circa l’80% dei razzi e il 90% dei razzi nei LEA (Low Earth Orbit) hanno rispettato la norma di rientrare in modo controllato entro 25 anni, mentre più della metà dei razzi ha rispettato la normativa più restrittiva di 5 anni.

La Sindrome di Kessler

Uno dei rischi più gravi associati all’aumento dei detriti spaziali è la Sindrome di Kessler, un fenomeno in cui una collisione tra oggetti in orbita genera nuovi detriti che, a loro volta, causano altre collisioni in una reazione a catena. Anche senza ulteriori lanci, la quantità di detriti spaziali continua ad aumentare, poiché gli eventi di frammentazione creano nuovi oggetti più rapidamente di quanto i detriti possano rientrare nell’atmosfera.

Per evitare che questa reazione a catena renda alcune orbite inutilizzabili, è necessario intraprendere misure di rimozione attiva dei detriti. La crescente congestione delle orbite a bassa quota e il rischio di collisioni catastrofiche rendono imprescindibile un approccio globale coordinato per ridurre e rimuovere i detriti spaziali.

Verso una gestione sostenibile del futuro spaziale

Il futuro delle missioni spaziali, inclusi i piani di esplorazione lunare e oltre, dipende dalla capacità di mantenere sicure le orbite terrestri e cislunari. Senza una forte gravità e un’atmosfera spessa come quella della Terra, lo spazio cislunare non offre la stessa “autopulizia” naturale che abbiamo in orbita bassa, e quindi la protezione dalle collisioni diventa ancor più cruciale.

A questo proposito, l’ESA ha adottato una serie di misure per prevenire la crescita dei detriti spaziali. Tra queste, spiccano il Zero Debris Approach, che mira a limitare la produzione di detriti nelle orbite terrestri e lunari entro il 2030, e l’introduzione di requisiti di mitigazione più rigorosi, che includono il rispetto degli standard di rientro entro 5 anni dalla fine delle missioni. L’ESA sta anche lavorando su tecnologie innovative per rimuovere attivamente i detriti, come la missione ClearSpace-1, che si propone di rimuovere detriti più grandi e di dimostrare soluzioni pratiche per la pulizia dello spazio.

Un impegno collettivo per il futuro dello Spazio

La crescente quantità di detriti spaziali e il rischio di collisioni rappresentano una minaccia crescente per la sostenibilità delle attività spaziali future. La comunità spaziale internazionale sta facendo progressi significativi nel miglioramento delle pratiche di mitigazione, ma è evidente che le attuali misure non sono sufficienti per fermare la crescita dei detriti. È necessario un impegno collettivo e globale per garantire che le orbite terrestri e cislunari rimangano sicure per le future generazioni di esploratori spaziali. L’iniziativa dell’ESA, con la sua attenzione alla rimozione attiva dei detriti e l’adozione di linee guida più severe, offre un modello che, se seguito da tutti i protagonisti del settore, potrà contribuire a preservare lo Spazio per le missioni future.

