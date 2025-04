Congiunzione celeste: la Luna e Giove si incontrano di nuovo stasera

MeteoWeb

Stasera, poco dopo il tramonto, gli osservatori del cielo avranno l’opportunità di ammirare una suggestiva congiunzione tra la Luna e Giove, visibile nella costellazione del Toro. È la 2ª volta in questo mese che i due corpi celesti si avvicinano nel cielo: il primo incontro è avvenuto il 2 aprile. Ora, con la falce lunare in fase crescente, il fenomeno si ripete regalando un’altra occasione per volgere lo sguardo verso l’orizzonte occidentale.

La congiunzione è un fenomeno ottico che si verifica quando due (o più) corpi celesti appaiono molto vicini tra loro nel cielo terrestre. In realtà, la Luna e Giove sono separati da centinaia di milioni di km, ma dalla prospettiva terrestre sembrano quasi sfiorarsi. Questo tipo di evento, oltre a essere affascinante per chi osserva il cielo, è anche utile per chi studia i moti dei corpi celesti e la loro posizione apparente.

La Luna e Giove

La Luna, nostro satellite naturale, è l’oggetto più brillante del cielo notturno dopo il Sole. In questa occasione si presenta come una falce sottile, tipica delle prime fasi della sua orbita mensile. La sua luce riflessa, tenue ma chiara, non disturberà l’osservazione del vicino Giove, che brilla di luce grazie al riflesso del Sole.

Giove, invece, è il più grande dei pianeti del Sistema Solare. Si tratta di un gigante gassoso, composto principalmente da idrogeno ed elio, con una massa oltre 300 volte quella della Terra. È noto per la sua colorazione a bande, per la famosa Grande Macchia Rossa (una gigantesca tempesta in corso da secoli) e per il suo vastissimo sistema di satelliti, tra cui i 4 principali scoperti da Galileo: Io, Europa, Ganimede e Callisto.

Un invito all’osservazione

Per godere al meglio della congiunzione, è consigliabile trovare un punto di osservazione con l’orizzonte libero a Ovest, poco dopo il tramonto. Il fenomeno sarà visibile solo per poche ore prima che i due astri scendano sotto la linea dell’orizzonte.

