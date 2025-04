Congo, alluvione a Kinshasa: aumentano le vittime

MeteoWeb

Il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno tagliato l’accesso a oltre la metà di Kinshasa, capitale del Congo, ha raggiunto quota 33, mentre le autorità si sono affrettate a evacuare e sostenere centinaia di famiglie intrappolate nelle loro case. Le forti piogge sono iniziate la scorsa settimana, causando lo straripamento del fiume Ndjili e l’allagamento di centinaia di edifici. La strada principale per l’aeroporto, che collega anche Kinshasa al resto del Congo, è stata danneggiata dalle inondazioni, ma sarà aperta a tutto il traffico entro 72 ore, ha dichiarato nel weekend il governatore di Kinshasa Daniel Bumba.

Le inondazioni hanno anche ostacolato l’accesso all’acqua potabile in almeno 16 comuni dopo che gli impianti idrici sono stati colpiti, ha dichiarato in un comunicato il Ministero dell’Interno congolese. Il governo ha allestito almeno quattro rifugi di emergenza che hanno ospitato centinaia di famiglie sfollate in tutta la città, ha spiegato il Ministero.

