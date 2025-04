Conto alla rovescia, nuovo equipaggio verso la ISS

L’astronauta della NASA Jonny Kim si prepara per un emozionante viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo della capsula Soyuz MS-27. Ad accompagnarlo in questa missione ci saranno i cosmonauti russi Sergey Ryzhikov e Alexey Zubritsky. Il lancio è previsto per le 07:47 ora italiana di martedì 8 aprile (le 10:47 ora locale di Baikonur) dal celebre cosmodromo kazako.

Questo nuovo equipaggio si unirà agli attuali membri delle Expedition 72 e 73, portando nuove competenze e prospettive per continuare l’importante lavoro di ricerca scientifica condotto in orbita. L’arrivo di Kim, Ryzhikov e Zubritsky porterà a bordo della stazione spaziale gli astronauti NASA Nichole Ayers, Anne McClain e Don Pettit, l’astronauta dell’agenzia spaziale giapponese JAXA Takuya Onishi, e i cosmonauti Roscosmos Alexey Ovchinin, Kirill Peskov e Ivan Vagner.

La traiettoria di avvicinamento alla stazione spaziale sarà relativamente breve: dopo 2 orbite terrestri, la Soyuz MS-27 completerà un percorso di circa 3 ore per attraccare automaticamente al modulo Prichal della ISS. L’attracco è previsto intorno alle 11:03 ora italiana. Poco dopo, i portelli tra la Soyuz e la Stazione si apriranno, segnando l’inizio della permanenza del nuovo equipaggio a bordo del laboratorio orbitale.