Copernicus Sentinel-1 sorvola la Guyana Francese: conto alla rovescia per il lancio della missione Biomass

MeteoWeb

Copernicus Sentinel-1 ha acquisito questa immagine radar sulla Guyana francese, che a Kourou ospita lo spazioporto europeo, dove la missione Biomass dell’ESA è in fase di preparazione per il lancio previsto per il 29 aprile a bordo di un lanciatore Vega-C. Questa veduta in falsi colori mostra parte della costa nord-orientale del Sud America – dall’estuario del fiume Kourou nella Guyana francese a est, fino al Suriname, a ovest del fiume Maroni. Quest’ultimo è visibile come una linea scura che si snoda attraverso l’immagine e segna il confine tra i due Paesi.

I colori in questa immagine sono dovuti alla combinazione di due polarizzazioni utilizzate dalla missione Copernicus Sentinel-1, a ciascuna delle quali è stato assegnato un colore e successivamente convertito in un unico composito. Questa tecnica di elaborazione aiuta a distinguere diversi tipi di superficie, fornendo in tal modo informazioni dettagliate. Qui, l’acqua si riflette chiaramente nelle tonalità del blu scuro. Nell’Oceano Atlantico si possono osservare distinti motivi di onde, poiché il segnale radar è altamente sensibile ai cambiamenti nella rugosità dell’acqua: le acque calme appaiono più scure, mentre le acque del mare agitato appaiono più luminose. E’ quanto si legge in un articolo ESA.

I corsi d’acqua scuri e ramificati della riserva idrica di Petit Saut risaltano nella parte centrale-destra dell’immagine. Il bacino idrico è stato formato da una diga idroelettrica costruita sul fiume Sinnamary. Possiamo vedere il fiume che si snoda verso nord per poi infine sfociare nell’Oceano Atlantico. La maggior parte del territorio è mostrata in vivaci tonalità di giallo, a indicare le foreste pluviali tropicali e altre aree di vegetazione, dove il segnale radar interagisce e rimbalza sulla complessa struttura della canopia o chioma – inclusi tronchi, rami e foglie. Le aree edificate appaiono più colorate rispetto all’ambiente circostante.

Con oltre il 90% del territorio coperto da foreste, la Guyana francese è il territorio con il più alto numero di alberi per abitante al mondo. Essendo un dipartimento francese d’oltremare, è anche l’unica parte della foresta amazzonica nell’UE. A nord-est del bacino artificiale di Petit Saut, sulla costa tra l’estuario del fiume Sinnamary e il fiume Kourou, sorge lo spazioporto europeo. Lo spazioporto ospita le famiglie di razzi-vettori Ariane e Vega sviluppate dall’ESA e consente all’Europa un accesso indipendente e affidabile allo spazio.

Da qui, il 29 aprile è previsto il lancio della missione Biomass dell’ESA a bordo di un razzo Vega-C . Una volta in orbita, quest’ultima missione Earth Explorer fornirà informazioni fondamentali sullo stato di salute e sulle dinamiche delle foreste del mondo, rivelando come cambiano nel tempo e, soprattutto, migliorando la nostra comprensione del loro ruolo nel ciclo globale del carbonio e, quindi, nel sistema climatico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.