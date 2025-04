Corrente del Golfo in crisi: l’allarme nascosto sotto il “Cold Blob” dell’Atlantico

MeteoWeb

Negli ultimi decenni, il nostro pianeta ha vissuto un’accelerazione senza precedenti nel riscaldamento globale. Eppure, se si osserva con attenzione una mappa della tendenza termica degli ultimi 75 anni, emerge un’anomalia sorprendente: una vasta area nel Nord Atlantico, a sud della Groenlandia, non solo non si è riscaldata, ma mostra segni di raffreddamento. Questo fenomeno, noto tra i climatologi come “cold blob”, è oggi oggetto di studio da parte delle più importanti istituzioni scientifiche internazionali.

La mappa in questione, basata sui dati del progetto Copernicus ERA5, illustra quanti mesi dell’anno, in ciascuna regione del globo, abbiano sperimentato un aumento delle temperature dal secondo dopoguerra a oggi. I colori variano dal viola – che indica nessun mese riscaldato – al rosso scuro, che rappresenta le aree in cui tutti i 12 mesi dell’anno hanno subito un incremento termico. Il risultato è eloquente: quasi l’intero pianeta è tinto di rosso. Ma quel punto blu nel Nord Atlantico spicca come un’anomalia, un enigma climatico che racconta una storia diversa.

Il legame con la Corrente del Golfo

La spiegazione di questa zona di raffreddamento passa per uno dei sistemi di circolazione oceanica più importanti al mondo: l’AMOC, acronimo di Atlantic Meridional Overturning Circulation. Questo sistema, di cui fa parte la ben nota Corrente del Golfo, ha il compito di trasportare grandi quantità di calore dalle regioni equatoriali verso l’Europa settentrionale.

Negli ultimi anni, tuttavia, diverse ricerche peer-reviewed hanno evidenziato un indebolimento dell’AMOC. Secondo alcune stime, la sua forza si è ridotta del 13-15% rispetto agli anni Cinquanta, raggiungendo un minimo storico mai registrato nell’ultimo millennio. Il motore principale di questo rallentamento? Lo scioglimento accelerato dei ghiacci artici e della calotta groenlandese.

Quando enormi quantità di acqua dolce si riversano nell’Atlantico settentrionale, la salinità superficiale diminuisce. Questo fenomeno altera la densità delle acque oceaniche, impedendo loro di affondare e alimentare così la circolazione profonda che costituisce il cuore pulsante dell’AMOC. Il risultato è un sistema che perde forza, trasportando meno calore verso il nord e lasciando così spazio a un raffreddamento anomalo e persistente.

Un’impronta del cambiamento climatico

Questo raffreddamento localizzato rappresenta una delle “impronte digitali” più riconoscibili dell’indebolimento della circolazione oceanica atlantica. Si tratta di un segnale coerente non solo con le simulazioni dei modelli climatici, ma anche con le osservazioni satellitari e oceanografiche degli ultimi decenni.

Nel contesto di un riscaldamento globale generalizzato, dove ogni angolo del pianeta – dalle foreste boreali alle barriere coralline – mostra segni evidenti di aumento delle temperature, la presenza di un’area che si comporta in modo opposto è particolarmente significativa. Non smentisce la crisi climatica, al contrario: ne rafforza la complessità e la portata.

Conseguenze su scala globale

Il destino dell’AMOC non è una questione locale. Un suo ulteriore indebolimento – o addirittura un collasso, come suggerito da alcuni scenari estremi – potrebbe avere impatti profondi sul clima globale. Tra le conseguenze più probabili vi sono:

Inverni più rigidi in Europa occidentale, causati da un minor apporto di calore oceanico;

in Europa occidentale, causati da un minor apporto di calore oceanico; Aumenti del livello del mare lungo la costa orientale degli Stati Uniti;

lungo la costa orientale degli Stati Uniti; Modifiche significative nei monsoni africani e asiatici;

africani e asiatici; Alterazioni nella distribuzione delle precipitazioni, con aree soggette a siccità prolungate e altre a precipitazioni estreme.

Questi effetti non si profilano all’orizzonte come mere ipotesi teoriche. Alcuni segnali sono già visibili, e la comunità scientifica li monitora con crescente preoccupazione.

Un sistema vicino al punto di non ritorno?

Una delle maggiori paure dei climatologi è che l’AMOC possa superare una soglia critica, un punto di non ritorno oltre il quale il sistema potrebbe collassare irreversibilmente. Alcuni studi pubblicati negli ultimi anni suggeriscono che potremmo trovarci pericolosamente vicini a questo limite, con scenari che ipotizzano un possibile collasso entro la seconda metà del XXI secolo.

Un segnale d’allarme

Il “cold blob” nel Nord Atlantico non è una curiosità marginale, ma un segnale d’allarme. Racconta una storia più grande, quella di un sistema climatico in rapida trasformazione, dove anche i giganti invisibili come le correnti oceaniche risentono del cambiamento in atto. Mentre il resto del mondo si tinge di rosso, quel blu freddo nel cuore dell’Atlantico ci ricorda che il clima terrestre è un equilibrio delicato, interconnesso, e che ogni sua parte può diventare il primo domino a cadere.

