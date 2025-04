Corsa dei buoi a Caresana, AIDAA denuncia gli organizzatori per maltrattamento di animali

MeteoWeb

“Gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA hanno deciso di presentare denuncia alla procura di Vercelli per il reato di maltrattamento di animali nei confronti degli organizzatori della corsa dei buoi di Caresana che si è svolta ieri nel comune piemontese. La corsa a detta degli animalisti altro non è che un’azione di maltrattamento nei confronti degli animali costretti a tirare a tempo di record dei carri pesanti guidati da umani senza scrupoli”, si legge in una nota. “La violenza contro gli animali oggi è un reato e come tale noi lo abbiamo denunciato”, conclude il comunicato.

