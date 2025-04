In corso il CdM, all’esame decreto sul post alluvione e Campi Flegrei

MeteoWeb

In corso questa mattina a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri che ha, tra gli altri punti all’ordine del giorno, l’esame di un decreto legge con ulteriori disposizioni urgenti per affrontare l’alluvione nei territori di Emilia–Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materi di protezione civile; un ddl con disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico; e un il ddl con disposizioni in materia di tutela del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici. Probabile che il governo, dopo il Consiglio dei ministri, annunci, alla vigilia della Festa del Lavoro, uno stanziamento di risorse da destinare a interventi per potenziare la sicurezza sul lavoro. Al termine del CdM si terrà una conferenza stampa.

