Cosmonauta da record: Nikolai Chub racconta 374 giorni nello Spazio

In occasione della Giornata dei viaggi dell’uomo nello Spazio, il 12 aprile, il Centro Nazionale russo “Rossija” ha pubblicato un episodio speciale del podcast Govorit Rossija, con un ospite d’eccezione: il cosmonauta Nikolai Chub. Eroe della Federazione Russa e astronauta di Roscosmos, Chub ha fatto parte dell’equipaggio che ha stabilito il nuovo record mondiale di permanenza continua sulla Stazione Spaziale Internazionale: ben 374 giorni in orbita.

Durante l’intervista, Chub racconta il suo percorso per diventare cosmonauta, le sfide affrontate per realizzare il suo sogno e l’esperienza unica di vivere nello Spazio. Non manca una riflessione sull’antica domanda: siamo soli nell’universo?

Il quarto episodio del podcast è disponibile sulla pagina VKontakte del Centro Nazionale “Rossija”. Un’occasione imperdibile per scoprire cosa significa davvero superare i confini del nostro pianeta.

