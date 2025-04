Costa Rica: dichiara allerta rossa per il vulcano Poás

MeteoWeb

La Commissione nazionale per le emergenze (CNE) del Costa Rica ha elevato al livello rosso l’allerta nel Parco Nazionale del Vulcano Poás, a seguito dell’emissione di colonne eruttive che hanno superato i 4 km di altezza. La decisione è stata presa dopo un’analisi tecnica approfondita, motivata dall’intensa attività vulcanica osservata nei giorni precedenti, caratterizzata da forti emissioni di cenere, gas e materiali piroclastici, che costituiscono un pericolo concreto per i visitatori e il personale del parco.

In tutto il Parco Nazionale Poás è stato attivato il massimo livello di allerta, ha dichiarato la CNE. L’organismo ha inoltre comunicato un innalzamento del livello di preallarme in 7 aree del Paese. In particolare, Grecia e Sarchí sono passati ad allerta arancione, mentre Poás, Alajuela, Río Cuarto, Zarcero e Naranjo restano in allerta gialla, a causa degli effetti indiretti legati alla caduta di cenere e alla diffusione di gas vulcanici.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.