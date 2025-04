Courmayeur Mont Blanc celebra il 175° anniversario della Società Guide Alpine

MeteoWeb

Le Guide Alpine di Courmayeur rappresentano un’istituzione storica che da secoli accompagna escursionisti e alpinisti alla scoperta delle meraviglie della montagna. Pionieri dell’alta quota, custodi di tradizioni secolari e ambasciatori dell’avventura, le Guide sono il cuore pulsante di Courmayeur. La Società Guide Alpine di Courmayeur, prima in Italia e seconda al mondo, quest’anno compie 175 anni. Per celebrare questa importante ricorrenza, a Courmayeur sono in programma una serie di eventi che inizieranno nel weekend di Pasqua e proseguiranno per tutta l’estate.

Primo appuntamento è la Sfilata sabato 19 aprile 2025, dove le guide indosseranno per l’occasione la divisa storica che prevede cappello a tesa larga, completo beige, corda in spalla e piccozza. La sfilata partirà alle ore 16:45 dalla sede della società (in Strada Villair 2) e proseguirà attraverso le vie di Courmayeur, seguita poi da una cerimonia al Jardin de l’Ange. Un tributo a chi ha fatto la storia dell’alpinismo. Un momento di celebrazione e orgoglio, aperto a tutti coloro che vogliono rendere omaggio a queste figure storiche.

I festeggiamenti continueranno poi per tutta l’estate con un ricco programma di eventi, tra cui proiezioni cinematografiche, talk e incontri dedicati al tema della guida e della montagna, oltre a iniziative per le famiglie e altre sorprese che verranno svelate prossimamente. Le celebrazioni culmineranno poi il 15 agosto con la tradizionale Festa delle Guide Alpine.

La Società Guide Alpine di Courmayeur è stata una delle prime realtà di professionisti della montagna: nacque nel 1850 con lo scopo di concretizzare, mediante una struttura fissa e prestigiosa, un mestiere che era diventato il perno del turismo montano. Nel corso del tempo il mestiere di Guida Alpina è cambiato seguendo le nuove tendenze ma mantenendo inalterato il suo spirito originario che consiste nell’insegnamento dell’arte dell’alpinismo, dello scialpinismo, dell’arrampicata.

Molte sono le Guide che dal 1850 ad oggi hanno portato in alto il nome della Società e di Courmayeur, spinte dallo stesso desiderio di trasmettere la propria passione per la montagna. All’interno della Società vi sono Guide che hanno lasciato un’impronta importante sulle pareti del Monte Bianco. Nomi illustri come Emile Rey, Arturo Ottoz, Giuseppe Petigax, i fratelli Alessio e Attilio Ollier, Walter Bonatti, Cosimo Zappelli, Renzino Cosson, che hanno aiutato con la propria passione e capacità a rendere grande e importante il nome della Società.

Tappa imperdibile per esplorare più a fondo la storia della Società Guide Alpine di Courmayeur è il Museo Alpino Duca degli Abruzzi, che custodisce la memoria delle Guide Alpine e documenta l’origine e lo sviluppo del mestiere di Guida. Le sale espositive del Museo presentano un ricco patrimonio costituito da documenti, fotografie, attrezzature alpinistiche e cimeli appartenuti alle Guide Alpine di Courmayeur come i preziosi libretti delle guide, compilati dai clienti al termine di ogni escursione, divise storiche, abbigliamento da montagna Sono inoltre presenti curiosi oggetti come gli stivali usati dalla Regina Margherita per raggiungere la vetta nella spedizione allo Spitzbergen nel 1904.

L’allestimento si sviluppa su due piani lungo un percorso espositivo caratterizzato da numerose sezioni tematiche, con la volontà di non essere un semplice contenitore di oggetti in disuso ma un luogo della memoria, che ricostruisce e ripercorre le varie tappe della storia del mestiere di Guida, lungo ben 175 anni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.