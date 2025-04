Crolla ponte a Pechino dopo un incendio

MeteoWeb

Un ponte nel distretto nordorientale di Shunyi, a Pechino, è crollato in seguito a un incendio che ne ha compromesso la struttura. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che hanno precisato che al momento non si registrano vittime. Secondo quanto riferito dalla Commissione municipale dei trasporti di Pechino, l’incendio è divampato nella mattinata di mercoledì ora locale, danneggiando gravemente il ponte sul fiume Chaobai, che era già stato chiuso al traffico in via precauzionale. Le fiamme sono state domate. In corso le indagini per determinare le cause del rogo.

Un testimone oculare, intervistato dalla China National Radio, ha raccontato di trovarsi a pescare vicino al ponte intorno alle 4 del mattino, quando ha notato lo spegnimento improvviso delle luci. Poco dopo, ha visto del fumo levarsi dalla struttura e ha allertato immediatamente i servizi di emergenza.

