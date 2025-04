Crollo della cabina della funivia del Faito: turista ferito in condizioni critiche

MeteoWeb

È “in condizioni critiche” il turista israeliano di 30 anni rimasto gravemente ferito nel crollo della cabina della funivia del Faito. Nell’incidente sono morti la compagna, 2 inglesi e un dipendente Eav che gestisce la struttura, Carmine Parlato, di 59 anni. Il bollettino diffuso dall’Ospedale del Mare riferisce che l’uomo “resta stabile nella sua gravità. Questa mattina si procederà ad eseguire diagnostica di controllo per verificare se l’evento traumatico – del tipo a “dinamica maggiore” – possa aver provocato danni che si possono palesare anche a distanza di alcune ore“. Il paziente “resta intubato per la protezione delle vie aeree e supporto ventilatorio; attualmente ventilato meccanicamente in sedazione profonda“.

