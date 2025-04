Cyberattacco o guasto? Le vere cause del blackout in Spagna e Portogallo

MeteoWeb

Lunedì 28 aprile, un’improvvisa interruzione di corrente ha lasciato senza elettricità milioni di persone in Spagna e Portogallo. Le cause non sono ancora chiare, ma si fanno strada varie ipotesi, tra infrastrutture vulnerabili e possibili minacce informatiche.

Un blackout senza precedenti recenti

L’interruzione è avvenuta all’improvviso, intorno alle ore 12:00, e ha interessato numerose città tra cui Madrid, Barcellona, Valencia, Lisbona e Porto. Per ore intere, ospedali hanno dovuto fare affidamento su generatori di emergenza, linee ferroviarie si sono fermate e i servizi digitali – dai bancomat alla rete mobile – hanno registrato gravi interruzioni.

La portata dell’evento ha fatto pensare a un guasto sistemico nella rete elettrica nazionale o a un problema di interconnessione tra i due paesi. Tuttavia, l’assenza di informazioni chiare ha aperto la porta anche a ipotesi più gravi.

Attacco informatico? Le ipotesi sul tavolo

Tra le piste valutate c’è quella di un possibile attacco informatico mirato alle infrastrutture critiche. La Spagna, come altri paesi industrializzati, è bersaglio di migliaia di attacchi cyber ogni anno, spesso legati a gruppi con motivazioni geopolitiche.

Nel pomeriggio, la vicepresidente della Commissione Europea Teresa Ribera ha dichiarato che “non ci sono elementi che facciano pensare a un sabotaggio o a un attacco informatico”.

Tuttavia, il primo ministro Pedro Sánchez ha mantenuto una posizione più prudente, invitando ad attendere le analisi tecniche prima di trarre conclusioni.

Le dichiarazioni degli esperti: minaccia reale ma complessa

Secondo Lukasz Olejnik, esperto di cybersicurezza al King’s College di Londra, un attacco alle reti elettriche è “teoricamente possibile” e potrebbe colpire trasformatori o sottostazioni. Tuttavia, ha aggiunto che “coordinare un attacco su larga scala sarebbe estremamente difficile”.

Le rivendicazioni: propaganda o realtà?

Nel caos informativo delle prime ore, due gruppi hacker hanno rivendicato la responsabilità:

NoName057 , collettivo filorusso noto per attacchi DDoS ;

, collettivo noto per ; DarkStorm, gruppo filopalestinese attivo contro infrastrutture occidentali.

Entrambe le rivendicazioni, però, mancano di prove concrete e potrebbero essere tentativi opportunistici di attirare l’attenzione mediatica.

Infrastrutture critiche e vulnerabilità: una questione europea

Il blackout solleva interrogativi sulla resilienza delle reti energetiche europee in un contesto segnato da tensioni geopolitiche. Secondo ENISA, l’agenzia UE per la sicurezza informatica, la rete elettrica è tra le più esposte a causa della sua dipendenza da sistemi industriali vulnerabili.

Eventi recenti, come sabotaggi sottomarini e interferenze digitali, confermano che la cyberguerra può colpire anche le infrastrutture civili più strategiche.

Conclusioni provvisorie, ma un segnale chiaro

Le indagini ufficiali sono ancora in corso e nessuna pista è stata completamente esclusa. Ma una cosa è chiara: un evento simultaneo di questa portata, che ha colpito due nazioni, è un campanello d’allarme per l’intera Europa.

Le autorità di Spagna e Portogallo stanno rafforzando i sistemi di monitoraggio e difesa digitale, mentre l’Unione Europea segue l’evoluzione con attenzione.

In un’epoca segnata da clima instabile e minacce ibride, proteggere le infrastrutture critiche non è più solo una priorità tecnica, ma una necessità strategica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.