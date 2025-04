Dazi, Astrazeneca sposta parte della produzione negli USA

MeteoWeb

Il colosso farmaceutico britannico AstraZeneca ha dichiarato di voler trasferire la produzione di alcuni farmaci venduti negli Stati Uniti dall’Europa agli Stati Uniti, per contrastare l’impatto dei dazi commerciali di Donald Trump. Intervenendo in concomitanza con l’aumento di vendite e profitti nel primo trimestre, l’azienda farmaceutica, quotata nel FTSE 100, ha ribadito che il Regno Unito e il resto d’Europa rischiano di perdere terreno a favore di Stati Uniti e Cina se non aumenteranno la spesa per nuovi farmaci. Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca, ha avvertito che posti di lavoro ben retribuiti nei settori della produzione avanzata e della ricerca potrebbero essere trasferiti negli Stati Uniti a lungo termine.

Mentre l’industria tratteneva il fiato in caso di minaccia di dazi statunitensi sul settore farmaceutico, che è stato ampiamente esentato dai dazi in base a un accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio del 1995 volto a mantenere i farmaci a prezzi accessibili, Soriot ha affermato che l’impatto su AstraZeneca sarebbe stato limitato.

Se i dazi fossero imposti nell’intervallo annunciato contro le importazioni da altri settori dall’Europa agli Stati Uniti, la casa farmaceutica sarebbe comunque in grado di raggiungere i suoi obiettivi quest’anno, poiché ha accumulato scorte negli Stati Uniti, ha affermato. La maggior parte dei farmaci venduti da AstraZeneca negli Stati Uniti viene già prodotta nel Paese, in 11 siti. “Importiamo dall’Europa una piccola parte dei farmaci venduti negli Stati Uniti“, ha detto Soriot ai giornalisti. “Tuttavia, sono già in corso misure di mitigazione con il trasferimento della produzione di tali prodotti negli Stati Uniti”. Questo non riguarda il Regno Unito, ha aggiunto.

Ha affermato che AstraZeneca ha la flessibilità di spostare la produzione perché la stragrande maggioranza dei suoi prodotti ha accordi di doppio approvvigionamento, che coprono gli Stati Uniti e l’Europa, mentre la Cina ha una “fornitura ampiamente autosufficiente”.

Gli attuali dazi doganali statunitensi sulle merci importate da Cina, Messico e Canada coprono i prodotti farmaceutici, ma Soriot ha affermato che AstraZeneca non importa da quei Paesi negli Stati Uniti e invia a malapena medicinali prodotti negli Stati Uniti in Cina. “In passato abbiamo esportato dagli Stati Uniti alla Cina, ma ora molto poco”, ha aggiunto.

A novembre, l’azienda ha annunciato un investimento di 3,5 miliardi di dollari nella produzione e nella ricerca negli Stati Uniti, inclusa la terapia cellulare, e il mese scorso ha annunciato un investimento di 2,5 miliardi di dollari a Pechino. Anche altre grandi aziende farmaceutiche, come le svizzere Roche e Novartis, hanno annunciato ingenti investimenti negli Stati Uniti nelle ultime settimane.

“Quando si vede la quantità di investimenti attualmente destinati agli Stati Uniti, si riceve un segnale molto forte: l’Europa deve contribuire molto di più all’innovazione, in particolare a quella farmaceutica, perché, purtroppo, altrimenti tutti questi posti di lavoro, che si tratti di produzione o di ricerca e sviluppo, si sposteranno negli Stati Uniti nel tempo, e nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro verranno creati lì”, ha affermato Soriot.

Come i vertici di Novartis e della francese Sanofi, ha invitato i governi europei a dare priorità alla spesa sanitaria, e in particolare ai nuovi farmaci, proprio come l’Europa sta aumentando la spesa per la difesa. Ha sostenuto un listino prezzi europeo per i farmaci, simile a quello degli Stati Uniti, ma che preveda sconti per i singoli Paesi in base al loro potere di spesa. Ha affermato che solo il 7% della spesa sanitaria nel Regno Unito viene speso per nuovi farmaci, rispetto al 10-11% in molti altri Paesi europei e al 13-15% negli Stati Uniti.

“Le aziende seguiranno dove si sentiranno benvenute perché l’accesso ai nostri farmaci è buono e l’innovazione viene premiata. E naturalmente, anche le politiche fiscali giocano un ruolo in tutte queste decisioni”, ha affermato Soriot.

Le dichiarazioni di Soriot arrivano mentre AstraZeneca ha registrato un aumento del 13% dei ricavi, raggiungendo i 15,6 miliardi di dollari tra gennaio e marzo, trainato dalla crescita a due cifre dei farmaci antitumorali e dei prodotti biofarmaceutici. L’utile ante imposte è aumentato del 21%, raggiungendo i 3,4 miliardi di dollari.

