Avvio di seduta per le borse europee in rialzo dopo il tonfo di ieri provocato dai dazi USA. Francoforte guadagna l’1,45%, mentre Londra si mostra in progresso dell’1,31%. Bene anche Parigi, in rialzo dell’1,90%. Piazza Affari apre in rialzo, con l’indice Ftse Mib che registra +2,08% a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni.

