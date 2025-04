Dazi, i calcoli di Trump sconcertano gli economisti: “senza senso”

MeteoWeb

Dopo aver ricevuto in mano un grafico nel Rose Garden della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha illustrato le motivazioni per cui la sua amministrazione avrebbe imposto dazi a Paesi che spaziavano dalle grandi potenze come Cina ed Europa alle nazioni più piccole. Tuttavia, le cifre presentate corrispondono ben poco ai livelli tariffari effettivi. “Questo è per l’economia quello che il creazionismo è per la biologia e l’astrologia è per l’astronomia“, ha scritto su X l’ex Segretario del Tesoro Larry Summers.

Mentre il grafico di Trump afferma che la Cina impone una tariffa del 67% sui prodotti americani, i dati dell’Organizzazione Mondiale del Commercio mostrano che la tariffa media della Cina nel 2024 era solo del 4,9%. Discrepanze simili si riscontrano anche per Unione Europea (39% contro 1,7%) e in India (52% contro 6,2%). I funzionari dell’amministrazione hanno spiegato di aver incorporato fattori che andavano oltre i dazi, tra cui gli standard ambientali e “la manipolazione della valuta e le barriere commerciali“.

Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha pubblicato una formula con lettere greche per fornire una certa credibilità accademica ai calcoli, che in realtà non includeva i livelli tariffari come fattore. Seguendo la filosofia commerciale di Trump, la formula considera il deficit commerciale di un Paese nei confronti degli Stati Uniti come prova di ingiustizia. I funzionari hanno poi diviso questo deficit per il valore dei beni importati da quel Paese, per determinare quella che chiamano “l’aliquota tariffaria necessaria” per bilanciare i deficit bilaterali. Sono state incluse altre 2 variabili, l’elasticità della domanda di importazioni rispetto al prezzo e l’elasticità dei prezzi delle importazioni, ma sono state impostate in modo tale da annullarsi a vicenda. Trump ha affermato che l’amministrazione ha poi dimezzato la cifra risultante perché “siamo gentili“, imponendo al contempo un’imposta fissa del 10% ai Paesi con cui gli Stati Uniti mantengono un surplus commerciale.

“Ci sono così tanti errori in questo metodo che è difficile sapere da dove cominciare“, ha scritto sul suo blog il premio Nobel Paul Krugman, economista, sottolineando che i calcoli tengono conto solo dei beni scambiati, tralasciando i servizi. Alla fine, questo metodo è “stupido“, ha concluso.

L’attenzione di Trump sui deficit commerciali riflette la sua visione secondo cui rappresentano perdite di posti di lavoro americani a favore della produzione estera: una posizione a somma zero che contraddice i principi economici del secondo dopoguerra.

Per la maggior parte degli economisti, l’ossessione di Trump per il deficit trascura le complessità dell’economia statunitense, la più grande del mondo, dove un’azienda come Apple produce il 90% dei suoi prodotti all’estero, ma distribuisce un’enorme ricchezza a livello nazionale.

Applicando la formula pubblicata dall’amministrazione alle statistiche americane del 2024, l’AFP ha ottenuto le cifre presentate dal presidente americano. I nuovi dazi doganali annunciati per ogni Paese corrispondono a questo risultato, diviso per 2. Se la formula dà meno del 10%, o in caso di surplus commerciale, gli Stati Uniti applicano uniformemente un tasso minimo del 10%. È il caso di oltre un centinaio di Paesi o territori, tra cui il Regno Unito e l’Australia. Per un motivo sconosciuto, solo l’Afghanistan, tassato solo al 10%, non corrisponde a questo calcolo, dato che Kabul ha un ampio surplus commerciale con gli americani. “È ormai evidente che l’amministrazione Trump non ha utilizzato i dati doganali per calcolare i dazi reciproci”, ha affermato Larry Summers. “Questa politica tariffaria non ha alcun senso, anche se si crede nel protezionismo“.

