Guerra dei dazi e svolta energetica: la Cina blocca il GNL USA e rafforza l’asse con la Russia

MeteoWeb

La geopolitica del gas sta vivendo un ulteriore aggiustamento sull’onda della guerra dei dazi di Trump. Da circa dieci settimane la Cina ha completamente interrotto le sue importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) americano, secondo quanto scrive oggi il Financial Times, che cita i dati di navigazione. Dal momento in cui una portacisterna di GNL da 69.000 tonnellate, partita da Corpus Christi in Texas, è arrivata nella provincia meridionale del Fujian il 6 febbraio, non si sono registrate ulteriori spedizioni tra i due Paesi, scrive il FT, segnalando che una seconda nave cisterna è stata dirottata in Bangladesh dopo che la Cina ha imposto, il 10 febbraio, un dazio del 15% sul GNL statunitense. Il dazio è poi salito al 49%, rendendo il gas Usa non conveniente per gli acquirenti cinesi. Un blocco delle importazioni di GNL dagli Usa è già avvenuto durante il primo mandato di Trump, quando Pechino ha bloccato le importazioni per un anno.

Tuttavia, l’impressione è che questa volta l’interruzione possa essere più duratura, se non strutturale. Questo suggerisce le mosse di Pechino, che sta stringendo accordi con la Russia. “La Cina è pronta a lavorare con la Russia, aderendo fermamente all’importante consenso raggiunto dai leader dei due paesi, e a continuare ad approfondire la cooperazione di reciproco beneficio nel settore energetico, per fornire garanzie affidabili a tutela della sicurezza energetica nazionale e portare benefici concreti ai popoli di entrambi i Paesi”, ha affermato il vicepremier cinese Ding Xuexiang, che ha incontrato ieri il ministro dell’Energia russo , Sergei Tsivilev.

I colloqui

In particolare, i colloqui energetici si sono concentrati anche sul tema del GNL . “Le parti – ha comunicato ieri il ministero dell’energia russo – hanno esaminato la cooperazione energetica in tutti i settori del complesso dei combustibili e dell’energia. Il tema principale dell’incontro è stato il potenziale di ampliamento delle forniture di risorse energetiche russe alla Cina. I partecipanti hanno inoltre valutato la possibilità di realizzare progetti congiunti di GNL “. D’altronde, a quanto scrive il FT, il GNL importato dagli Usa, per la Cina, ha rappresentato nel 2024 solo il 6% del consumo totale, con un calo rispetto al picco dell’11% del 2021. Tuttavia ci sono contratti a lungo termine, come quelli firmati da PetroChina e Sinopec, in tutto 13, per l’acquisto di GNL da terminali americani. La Russia è invece il terzo fornitore di GNL alla Cina, dopo Australia e Qatar; i due Paesi stanno inoltre negoziando un nuovo gasdotto, il Power of Siberia 2.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.