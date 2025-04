Dazi, la Germania valuta il ritiro di 1.200 tonnellate d’oro dagli USA

MeteoWeb

“La Germania valuta di ritirare 1.200 tonnellate di oro dagli Stati Uniti in risposta a Trump“. Così titola “The Telegraph” in un articolo in cui si sottolinea come “Berlino potrebbe rimuovere i lingotti da New York a causa delle preoccupazioni che Washington non sia più un partner affidabile, secondo quanto riportato“. Il tutto dopo che la Bild ha instillato il dubbio: “come può essere al sicuro l’oro sotto il Presidente Trump che fa quello che vuole, che vuole addirittura annettersi un territorio come la Groenlandia?“, si chiede la Bild in un video. Secondo la Bild, la Germania è il secondo possessore di oro al mondo e il 37% di questo oro si trova a New York. “La Germania sta valutando la possibilità di rimuovere un’enorme riserva d’oro da un caveau di New York a causa delle preoccupazioni circa le imprevedibili politiche di Donald Trump”, scrive The Telegraph.

I giornalisti della Bild sottolineano che alti esponenti dell’Unione cristiano-democratica (CDU), partito conservatore che guiderà il nuovo governo in Germania, hanno discusso la possibilità di ritirare il loro oro dall’America. Ora, alcuni alti dirigenti del partito conservatore CDU affermano che Washington non è più un partner affidabile, riporta Bild. “Naturalmente la questione è stata sollevata di nuovo“, ha detto alla Bild Marco Vanderwitz, ex Ministro del governo tedesco. Come sottolinea The Telegraph, Vanderwitz sostiene da tempo una politica che consentirebbe ai funzionari tedeschi di ispezionare regolarmente l’oro o addirittura di sequestrarlo del tutto. In precedenza aveva chiesto di visitare le riserve auree negli Stati Uniti e di ispezionarle personalmente, ma la sua richiesta era stata respinta nel 2012.

Anche Markus Ferber, membro della CDU al Parlamento europeo, si è dichiarato favorevole a consentire ai funzionari tedeschi di ispezionare personalmente i lingotti d’oro. “Esigo controlli regolari sulle riserve auree della Germania. I rappresentanti ufficiali della Bundesbank devono contare personalmente i lingotti e registrare questi risultati“, ha osservato il politico.

Bild afferma inoltre di aver contattato la Bundesbank per chiedere un commento sulla proposta di spostare l’oro a Francoforte. Hanno sottolineato di “non avere dubbi sul fatto che il Federal Reserve System di New York abbia un partner affidabile per lo stoccaggio delle nostre riserve auree”.

Il valore stimato delle scorte tedesche di Manhattan ammonta a 113 miliardi di euro. Ciò rappresenta il 30% delle riserve auree mondiali possedute dal Paese. Un altro 13% delle riserve auree e valutarie è detenuto a Londra.

Se gli Stati Uniti confermano l’esistenza dell’oro tedesco, ma si rifiutano di restituirlo, questa è un’ammissione diretta che i beni sono stati di fatto “intascati”. E, se non riescono a confermarlo, significa che l’oro è entrato in circolazione da tempo. In entrambi i casi, ciò provocherebbe uno scandalo internazionale per Washington e metterebbe in discussione la credibilità degli Stati Uniti come depositari di riserve globali.

In precedenza, il Ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck aveva dichiarato direttamente: “l’Europa è pronta a unirsi ad altri Paesi per “fare pressione” su Trump“. E gli economisti tedeschi avvertono che i dazi americani minacciano l’Unione Europea con danni fino a 750 miliardi di euro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.