Dazi, Illy valuta se spostare parte della produzione negli USA

MeteoWeb

Il produttore di caffè triestino Illy ha dichiarato all’ANSA che sta valutando se spostare parte della sua produzione negli Stati Uniti se i dazi annunciati da Donald Trump il 2 aprile colpissero il caffè. “Stiamo esplorando, stiamo valutando se parte di ciò che vendiamo sul mercato americano può essere prodotto lì, negli Stati Uniti. Speriamo non sia necessario” ma “siamo tutti con il fiato sospeso per capire se arriveranno i dazi sul caffè”, ha detto l’amministratore delegato di Illy, Cristina Scocchia, in un’intervista all’ANSA. Per la manager, se i dazi dovessero colpire anche il settore del caffè, “non saranno facili da gestire“. “Per realizzare una linea di montaggio occorrono due anni”, dunque la soluzione, “una reazione vera ai dazi dovrebbe passare per individuare qualche facility”.

Ma c’è un altro aspetto: “gli Stati Uniti sono un Paese con bassa disoccupazione e alta occupazione, poi le recenti politiche migratorie di Trump sono restrittive, sembra quindi difficile che molte aziende europee possano trasferirsi senza creare dinamiche inflattive sui salari sul posto”.

Illycaffè S.p.A. (marchiata e stilizzata come Illy) è un’azienda di caffè italiana specializzata nell’espresso, con sede a Trieste. Illy commercializza il suo caffè a livello globale in lattine pressurizzate e prive di ossigeno color argento e rosso; gestisce una rete di caffetterie nelle vie dello shopping, nei musei e negli aeroporti. Dal 2009, commercializza una linea di bevande energetiche al gusto di caffè come Illy issimo.

Illy è stata fondata nel 1933 da Francesco Illy, rimane a controllo familiare e impiega circa 2700 dipendenti (2015). I ricavi del 2022 ammontavano a 567,7 milioni di euro. Alla fine del 2019, Illy ha cercato di espandersi nel mercato degli Stati Uniti, offrendo una quota del 20% della società a potenziali investitori.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.