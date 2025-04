Dazi, Trump: “l’UE dovrà comprare da noi l’energia”

MeteoWeb

Il presidente USA Donald Trump ha lasciato la porta aperta a trattative sul tema dei dazi commerciali. Anche con l’Europa, nonostante abbia ha lanciato una una serie di dure accuse contro le pratiche commerciali e regolamentari dell’Unione Europea. Secondo il presidente USA, l’UE non solo utilizza dazi contro le merci americane, ma impone anche barriere non monetarie, tramite leggi e regolamenti “impossibili” da rispettare. Inoltre, manipola la sua valuta, tenendo l’euro artificiosamente basso. Più in generale “ci sono tanti Paesi che si stanno facendo avanti per negoziare con noi, praticamente tutti i Paesi“, ha riferito durante una conferenza stampa dalla Casa Bianca . “Penso che se possiamo fare un accordo buono per gli Stati Uniti, un accordo che finalmente sia America First” allora “stringeremo accordi“, altrimenti si andrà avanti con i dazi.

Con l’UE in particolare, ha proseguito Trump, “abbiamo un deficit di 350 miliardi di dollari e sparirà velocemente. Uno degli strumenti è che dovranno comprare la nostra energia, perché ne hanno bisogno. E negli USA abbiamo più energia da vendere di qualunque altro Paese nel mondo“. Secondo il numero uno della Casa Bianca “l’Unione Europea è stata molto negativa per noi” sul commercio. “Non comprano le nostre auto, non comprano i nostri prodotti agricoli, non comprano praticamente niente e vendono milioni di auto. E noi non abbiamo una sola auto USA che venga venduta in Europa. Non sarà più così, il commercio sarà equo e reciproco e al momento non lo è“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.