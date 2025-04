Dazi, Trump: “verso la Cina scenderanno ma non saranno azzerati”

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha segnalato una possibile inversione di tendenza sui dazi nei confronti della Cina, affermando che le elevate tariffe sui prodotti cinesi “caleranno sostanzialmente, ma non saranno pari a zero“. Le dichiarazioni di Trump, rilasciate durante un punto stampa alla Casa Bianca, sembrano segnare una marcia indietro dopo settimane di atteggiamenti duri e di ritorsioni che hanno portato i dazi sulla Cina al 145%. “Il 145% è molto alto e non sarà così alto“, ha detto Trump. “Non sarà nemmeno lontanamente così alto. Scenderà sostanzialmente. Ma non sarà zero“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.