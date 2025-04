Dazi, l’Ue offre di comprare più GNL per convincere Trump a negoziare

MeteoWeb

L’Unione Europea rilancerà la sua offerta di acquistare più gas americano, scommettendo sulla maggiore apertura negoziale del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la sospensione dei dazi che hanno messo in crisi l’economia. L’acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti è “una possibilità sul tavolo” nel contesto “dell’attuale situazione dei dazi”, ha ribadito Anna-Kaisa Itkonen, portavoce della Commissione europea per l’energia, ricordando che il Presidente Ursula von der Leyen aveva già menzionato questa opzione lo scorso novembre, subito dopo le elezioni statunitensi. Bruxelles si dice pronta a rafforzare la diversificazione delle fonti energetiche, dopo il progressivo distacco dal gas russo, e sottolinea che “gli Stati Uniti sono assolutamente una delle opzioni possibili”.

“Il Presidente ha menzionato la crescente possibilità di acquistare GNL dagli Stati Uniti, la prima volta – che ricordi – è stato a novembre a Budapest, a margine della riunione informale del Consiglio europeo. Credo che sia una delle possibilità sul tavolo che stiamo valutando“, ha spiegato la portavoce della Commissione, Arianna Podestà. Alla domanda su meccanismi specifici, come il possibile rilancio del sistema di acquisti congiunti a livello Ue, la portavoce Anna-Kaisa Itkonen ha risposto: “l’aggregazione ha già dimostrato la sua efficacia e potrebbe essere una delle opzioni. Fa parte dei negoziati in corso”.

L’Unione prevede di riaprire i colloqui sull’aumento degli acquisti di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti e presenterà proposte specifiche per affrontare la rabbia di Trump riguardo al commercio transatlantico, hanno dichiarato a POLITICO tre funzionari europei informati sui colloqui, che hanno ottenuto l’anonimato. In particolare, hanno affermato, l’UE sta valutando modalità per aggregare la domanda, un processo che consentirebbe al continente di effettuare ordini paneuropei più consistenti per soddisfare le richieste della Casa Bianca, ma idealmente a prezzi più competitivi.

L’offerta non è necessariamente nuova. L’UE ha cercato di coinvolgere l’amministrazione Trump per mesi sulla questione, ma i diplomatici hanno affermato che il loro impegno si è scontrato con confusione e disinteresse da parte di Washington. Ora, tuttavia, la situazione è cambiata: i mercati stanno crollando e i leader aziendali stanno implorando Trump di cambiare tattica. “Queste proposte sono sul tavolo da un po’, ma speriamo che ora ci sia l’opportunità di fare progressi”, ha detto uno dei funzionari.

Acquistare ora?

Dalla sua elezione lo scorso novembre, Trump ha ripetutamente insistito affinché l’UE acquistasse più petrolio e gas americani per evitare una guerra commerciale. Nei giorni scorsi, ha alzato la posta dopo aver imposto dazi del 20% all’UE, affermando che il continente deve spendere 350 miliardi di dollari in più per l’energia americana per compensare quello che il Presidente considera un deficit commerciale persistente. Nonostante la retorica, gli Stati Uniti e l’UE hanno in realtà un rapporto commerciale relativamente equilibrato considerando sia i beni che i servizi.

Nei giorni scorsi, Trump ha annunciato una sospensione di 90 giorni sulla maggior parte dei dazi globali, insistendo affinché i partner americani negozino ora per sradicare le barriere commerciali.

L’Ue sta considerando questa come un’ulteriore opportunità per promuovere la sua offerta di GNL. I funzionari hanno espresso apertamente il loro desiderio di consumare più combustibile americano, presentandolo come un modo per il continente di recidere finalmente tutti i legami energetici con la Russia. “In futuro, acquisteremo più gas dagli Stati Uniti“, ha dichiarato il Commissario europeo per l’Energia Dan Jørgensen durante un evento di settore nei giorni scorsi, sottolineando che gli acquisti dovranno essere in linea con gli obiettivi ambientali dell’Unione.

Detto questo, l’UE può fare ben poco. In fin dei conti, sono le aziende, non i governi, ad acquistare GNL. E alcuni Paesi dell’UE hanno dichiarato che le loro aziende stanno già importando quanto più GNL possibile dagli Stati Uniti.

Non è chiaro nemmeno quanto funzionerebbe un sistema di aggregazione della domanda. L’Ue ha lanciato un sistema simile dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, sperando di abbassare i prezzi alle stelle. Ma alla fine poche aziende hanno partecipato. Tuttavia, mettere in comune gli ordini dei fornitori privati ​​e abbinarli a quelli dei fornitori americani è un modo per l’Unione di assorbire maggiori volumi di GNL statunitense. Anche le preoccupazioni sui prezzi del GNL aleggiano sui colloqui.

L’Ue impone ai Paesi di riempire le riserve di gas al 90% della capacità entro l’1 novembre di ogni anno, e le capitali temono che la corsa estiva all’acquisto di forniture – in gran parte americane – possa far aumentare i costi. I Paesi dell’Ue stanno spingendo per allentare tali regole, sperando che la flessibilità permetta loro di spendere meno in generale per il GNL.

Nei giorni scorsi, il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha avvertito che l’Ue avrebbe risposto per le ripercussioni sulla reintroduzione dei dazi, ma per ora, ha affermato, “vogliamo dare una possibilità ai negoziati”.

