Dazi USA, Cina: “svilupperemo commercio con gli altri Paesi”

La Cina intende sviluppare cooperazione commerciale ed economica “con tutti i Paesi” in risposta ai dazi USA: è quanto ha dichiarato il vice direttore dell’Amministrazione generale delle dogane cinesi, Wang Lingjun, durante una conferenza stampa. “Il ricorso da parte del governo statunitense all’abuso dei dazi ha avuto un impatto negativo sul commercio globale, incluso quello tra Cina e Stati Uniti“, ha affermato Wang Lingjun. La Cina ha messo in atto contromisure, sia per tutelare i propri diritti e interessi, sia per difendere le regole del commercio internazionale, è stato sottolineato. “La Cina promuoverà costantemente una maggiore apertura verso l’esterno e svilupperà una cooperazione commerciale ed economica vantaggiosa e di reciproco beneficio con tutti i Paesi“, ha aggiunto Wang Lingjun.

