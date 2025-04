Dazi USA, arriva la contromossa della Cina: le misure

MeteoWeb

La Cina ha adottato misure per limitare gli investimenti delle sue aziende negli Stati Uniti nel tentativo di ottenere maggiore influenza nei potenziali colloqui commerciali con l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riferisce Bloomberg News citando persone a conoscenza della questione. Diversi rami della principale agenzia di pianificazione economica cinese, la Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme, sono stati istruiti nelle ultime settimane a sospendere la registrazione e l’approvazione per le aziende che stanno cercando di investire negli Stati Uniti, hanno detto le fonti, chiedendo di non essere identificate.

Oggi Trump rilascerà i suoi piani per i cosiddetti dazi reciproci sui partner degli Stati Uniti, che probabilmente includeranno la Cina. Un memorandum emesso dal Presidente degli Stati Uniti a febbraio ha detto a un comitato governativo chiave di frenare la spesa cinese per la tecnologia, l’energia e altri settori strategici americani. La Cina ha già aumentato il controllo degli investimenti in uscita da parte delle società nazionali dopo che i deflussi di capitali record hanno messo sotto pressione lo yuan, secondo quanto riportato da Bloomberg News all’inizio dell’anno.

