Dazi USA, dalla Casa Bianca: tariffe speciali su auto, acciaio, farmaci e chip

Dopo la notizia della decisione di escludere prodotti hi-tech dai “dazi reciproci”, la Casa Bianca sottolinea come Donald Trump continui a sollecitare le aziende a spostare la produzione negli Stati Uniti. “Il Presidente Trump ha detto chiaramente che l’America non può contare sulla Cina per la produzione di tecnologie critiche, come semiconduttori, chip, smartphone, laptop. E’ per questo che il Presidente ha assicurato migliaia di miliardi di dollari in investimenti negli Usa dalle principali aziende tech al mondo, Apple, Tsmc e Nvidia comprese. Su indicazione del Presidente, queste aziende si stanno adoperando per trasferire la loro produzione negli Stati Uniti il prima possibile”. E’ quanto afferma in una dichiarazione riportata dalla Cnn la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

Donald Trump “ha affermato che auto, acciaio, prodotti farmaceutici, chip e altri materiali specifici saranno inclusi in misure tariffarie speciali per garantire che i dazi vengano applicati in modo giusto ed efficace”. Lo ha rimarcato un funzionario della Casa Bianca, come riporta la Cnn.

