Demografia, Elena Bonetti al nuovo incontro del ciclo “Le scomode cifre dell’Italia delle donne”

Sul tema caldissimo dei trend demografici riprende il ciclo “Le scomode cifre dell’Italia delle donne” con Noi Rete Donne e Consiglio Nazionale Attuari. Il nuovo appuntamento, in programma domani giovedì 10 aprile dalle ore 17,30 alle ore 19,30 in modalità online, è l’incontro con Elena Bonetti, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica in atto. Coordinati da Daniela Carlà, promotrice Noi Rete Donne, e Tiziana Tafaro, Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, intervengono: Carla Collicelli, Sociologa del Welfare e della Salute; Paolo Garonna, Professore di Politica Economica Facoltà politiche, Università Luiss Guido Carli Roma; Micaela Gelera, Consigliera di amministrazione Inps; Alessandro Rosina, Professore di Demografia e Statistica sociale Facoltà di Economia, Università Cattolica di Milano.

