Devastante incendio in un ristorante a Liaoyang: 22 morti | VIDEO

MeteoWeb

Martedì, alle ore 12:25 locali, un violento incendio è divampato in un ristorante situato nel distretto di Baita, nella città di Liaoyang, nella provincia di Liaoning, nel nord-est della Cina. Secondo quanto riferito dalle autorità, il bilancio provvisorio contava già 22 vittime e tre feriti. Subito dopo l’accaduto, il presidente cinese Xi Jinping ha emesso direttive urgenti, chiedendo di concentrare ogni sforzo per il salvataggio dei feriti, di gestire adeguatamente le questioni relative alle vittime e ai loro familiari, e di avviare rapidamente un’indagine per determinare le cause dell’incendio.

Xi Jinping ha inoltre sottolineato che, in vista delle celebrazioni per la Giornata Internazionale dei Lavoratori, le autorità locali e gli organismi competenti dovranno rafforzare la gestione della sicurezza. È stato richiesto di perfezionare i piani di emergenza e di eliminare potenziali rischi, con l’obiettivo di prevenire incidenti gravi e di salvaguardare la sicurezza della popolazione e la stabilità sociale.

Nel frattempo, l’Amministrazione per le Emergenze del Consiglio di Stato cinese ha inviato una squadra di lavoro a Liaoyang per coordinare le operazioni di soccorso.

Incendio al ristorante in Cina: ci sono morti

Dramma a Liaoyang: incendio in un ristorante

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.