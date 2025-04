Diabete in Italia: gli Annali AMD fanno il punto su cure, innovazione e sfide per il futuro

MeteoWeb

Dal controllo della glicemia alla prevenzione delle complicanze, dall’utilizzo dei farmaci alla diffusione dell’innovazione tecnologica: anche quest’anno gli Annali dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) raccontano come viene trattato e gestito il diabete in Italia. Durante l’evento di presentazione dell’ultima raccolta dati, medici, Istituzioni e i diversi attori coinvolti nella presa in carico della persona con diabete, si confronteranno su come migliorare l’assistenza alla cronicità nel nostro Paese.

Interverranno fra gli altri:

Riccardo Candido, Presidente Nazionale Associazione Medici Diabetologi e Federazione delle Società Diabetologiche Italiane

Graziano Di Cianni, Presidente Fondazione AMD

Giovanni Capelli – Direttore del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS), Istituto Superiore di Sanità

Americo Cicchetti, Direttore generale della Programmazione, Ministero della Salute

Andrea Lenzi, Presidente del CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Pierluigi Russo, Direttore tecnico-scientifico, AIFA.

