Diagnosi precoce del cancro alla prostata grazie a un test delle urine

Un semplice esame delle urine, non invasivo e facilmente eseguibile anche a casa, potrebbe rivoluzionare la diagnosi precoce del tumore alla prostata, una delle principali cause di morte tra gli uomini. Grazie a un innovativo approccio che combina l’intelligenza artificiale e l’analisi genetica, un gruppo di ricercatori del Karolinska Institutet svedese ha pubblicato uno studio pubblicato su Cancer Research che ha identificato nuovi biomarcatori nelle urine che permettono di diagnosticare il tumore con una precisione superiore rispetto al tradizionale test del sangue.

Il team guidato da Mikael Benson ha analizzato l’attività dei geni in migliaia di cellule tumorali, creando modelli digitali del cancro alla prostata. Utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, hanno individuato proteine potenzialmente utili come biomarcatori. Questi sono stati poi cercati in campioni di urine, sangue e tessuti di quasi 2.000 pazienti, rivelando che alcune firme molecolari nelle urine erano particolarmente affidabili nel diagnosticare non solo la presenza del tumore, ma anche la sua gravità.

Questo approccio offre vantaggi significativi, come la riduzione delle biopsie non necessarie e la possibilità di ottenere diagnosi precoci, fondamentali per migliorare le probabilità di successo delle terapie. Con un test semplice e non invasivo, la medicina potrebbe fare un passo avanti nella lotta contro il cancro alla prostata.

