“La Dieta Mediterranea e le nuove frontiere del benessere”: le risposte dal dietologo Sorrentino in un libro

Cosa mangiamo? Ma soprattutto come mangiamo? Dal 2010 la Dieta mediterranea è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco. Un patrimonio caratterizzato dalle abitudini alimentari di tutti i paesi del Mar Mediterraneo. Ma il mondo oggi è in continua evoluzione, si apre a nuovi orizzonti e si arricchisce di cibi provenienti da altre culture e terre straniere. Così i cereali protagonisti dei piatti del Maghreb o del Sud America, Nasi Goreng, pennettedi teff, bulgur e quinoa si uniscono alla tradizione di pasta fresca, verdure di stagione, olio d’oliva in ricette originali e facili da preparare.

Perché l’essere ‘mediterraneo’ non riguarda solo un luogo geografico, ma un modo di mangiare fatto di ingredienti sani, locali e a basso impatto ambientale, per il nostro benessere e per quello del pianeta. E allora, come adeguarsi alle novità senza paura di sbagliare, prendere peso in modo eccessivo o non mangiare in modo salutare? A dare alcune risposte è Nicola Sorrentino, dietologo, che rielabora e arricchisce la Dieta mediterranea con ingredienti nuovi e sorprendenti provenienti da ogni angolo del mondo, coniugando la freschezza dei nostri piatti ai sapori unici dell’Asia, dell’Africa, dell’America Latina, in un perfetto equilibrio di gusto e profumi. Sorrentino è autore di “La mia dieta mediterranea – la madre di tutte le diete, sana e sostenibile con i cibi di tutto il mondo”.

Il volume, 240 pagine per Salani Editore esce domani 25 aprile. Nel testo ci sono tutte le spiegazioni sull’uso di bevande e alimenti, le proprietà caloriche e nutritive, alcune diete e 30 giorni di ricette salutari e ipocaloriche con o prodotti della nostra tradizione alimentare. Per perdere peso, certo, ma anche per prevenire molte malattie e stare bene.

E così, dalla prima colazione fino alla cena e al dopocena, ecco un regime alimentare che promuove la salute, il benessere e la longevità. Una dieta sana e sostenibile. Mediterranea, e soprattutto buona, per chi vuole cambiare la propria alimentazione lasciandosi ispirare dalla ricchezza di tutto il mondo. Nicola Sorrentino, è nato nel 1954 e vive a Milano, dove svolge la sua attività professionale come dietologo e idrologo medico. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano e si è specializzato in Scienza dell’alimentazione e dietetica, in Idrologia, Climatologia e Talassoterapia.

Dal 1985 si occupa di problemi legati all’alimentazione. Attualmente è docente presso l’università IULM di Milano ed è direttore scientifico di IULM Food Academy. Relatore in diversi convegni scientifici, ha partecipato a numerosissime trasmissioni televisive e radiofoniche.

È autore di libri e articoli di carattere sia scientifico che divulgativo, fra i quali: La Dieta Sorrentino (2012), La dieta dell’acqua (2014), Cambio dieta (2014), Grassi dentro (2016), Siamo gonfi non siamo grassi (2018), Tutta la verità sulle diete (2018), Acqua da mangiare (2019), BeautyFood (2020), Dimagrire in pochi giorni (2022), Mangia come un campione (2023), Il metodo Sorrentino per dimagrire (2024).

