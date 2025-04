Dispersi sul Monte Partenio per ore sotto la pioggia: salvati due escursionisti

MeteoWeb

Due uomini di 64 e 69 anni sono stati tratti in salvo dopo che avevano smarrito il sentiero dell’escursione che stavano compiendo sul Monte Partenio, in provincia di Avellino. I due erano partiti in mattinata da Pannarano (Benevento) per raggiungere il versante irpino della montagna, ma anche a causa del peggioramento delle condizioni meteo, sono rimasti bloccati nella zona “Porca delle Pere”, nel territorio del comune di Avella. Sono stati loro stessi ad allertare i soccorsi che dopo alcune ore di ricerche, con la squadra del Nucleo alpino-speleologico, li hanno localizzati e portati a valle per poi affidarli al personale del 118 per le cure del caso.

