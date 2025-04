Ancora disservizi per ChatGpt: nessuna risposta dal chatbot

MeteoWeb

Nuovi disservizi per ChatGpt che ha smesso di funzionare correttamente. Nell’accedere, alcuni utenti si sono imbattuti nell’avviso “qualcosa è andato storto” e non hanno ricevuto risposte alle domande poste al chatbot. La piattaforma consiglia di riprovare. “Abbiamo applicato le misure di mitigazione e stiamo monitorando il ripristino”, si legge sulla pagina degli status tecnici di ChatGpt. Il sito downdetector.com che tiene conto dei disservizi delle piattaforme web porta l’inizio delle segnalazioni degli utenti alle 15 ora italiana, ora sembrerebbero in discesa.

L’ultima interruzione di ChatGpt è avvenuta due giorni fa sulla scia del massiccio utilizzo della nuova funzione per generare immagini, soprattutto quelle come i fumetti giapponesi dello Studio Ghibli. Il CEO della società, Sam Altman, aveva avvertito su X che le tante richieste avrebbero potuto causare problemi sia ai prodotti esistenti sia al rilascio di nuovi. “Stiamo lavorando il più velocemente possibile per far funzionare davvero le cose“, aveva aggiunto sempre su X avvertendo che i server potevano “fondersi“. In quelle ore, il chatbot ha accumulato un milione di nuovi utenti arrivando al traguardo dei 700 milioni di utenti attivi mensili.

