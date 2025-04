Il Dl Bollette è legge: dal bonus ai vulnerabili, ecco le novità

MeteoWeb

Con 99 voti favorevoli, 62 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato in via definitiva il Decreto Bollette, trasformandolo ufficialmente in legge. Il provvedimento, composto da 13 articoli, introduce una serie di misure economiche e sociali per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia e promuovere la transizione ecologica.

Tra le novità principali spicca un bonus straordinario da 200 euro per le famiglie con Isee inferiore a 25mila euro, destinato alla fornitura di energia elettrica. Un intervento che, secondo le stime, potrebbe interessare circa 8 milioni di nuclei familiari, con un impatto complessivo da 1,6 miliardi di euro.

Sul fronte della protezione dei soggetti vulnerabili, il decreto introduce il divieto di pignoramento degli immobili in caso di morosità condominiale, oltre a prorogare l’entrata in vigore del servizio di vulnerabilità al 31 marzo 2027. Inoltre, è prevista una tutela per chi non sceglierà un fornitore al termine del mercato tutelato.

Il decreto prevede anche un bonus elettrodomestici, con uno sconto fino al 30% per la sostituzione di apparecchi ad alta efficienza energetica, gestito tramite la piattaforma PagoPA. Incentivi specifici sono previsti anche per il terzo settore e le imprese, con lo stanziamento di 600 milioni di euro per la transizione energetica industriale e l’azzeramento temporaneo di alcuni oneri in bolletta.

Infine, attenzione anche alla trasparenza: l’Arera dovrà definire nuove regole per rendere più chiara la comparazione delle offerte sul mercato libero. Con questo provvedimento, il governo mira a sostenere economicamente famiglie, imprese e realtà sociali, rafforzando al contempo la spinta verso l’energia sostenibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.