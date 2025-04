“DOLOS – L’inganno del greenwashing”: il nuovo podcast di Greenpeace

MeteoWeb

“DOLOS – L’inganno del greenwashing” è il titolo del nuovo podcast realizzato da ERAZERO per Greenpeace Italia, in collaborazione con il network Voci per il clima e disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme audio e su YouTube. Ambientato in un futuro distopico non troppo remoto, quello in cui la Terra è sconvolta dagli impatti della crisi climatica, ogni episodio segue il percorso dell’androide Gea e la sua indagine per comprendere a fondo le dinamiche nascoste del greenwashing, pratica tramite cui le grandi aziende dei combustibili fossili hanno continuato per decenni a nascondere le loro attività inquinanti, conducendo l’umanità e il pianeta sull’orlo del baratro.

“Spetterà alla protagonista Gea, programmata con la forma più avanzata di AI da un gruppo di attivisti ambientalisti, scovare le prove che inchiodano alle loro responsabilità i colossi del gas e del petrolio, i quali nel frattempo hanno cercato di cancellare ogni traccia delle loro malefatte, manipolando anche il mondo dell’informazione. Nella sua difficile missione, e grazie al prezioso aiuto di Mike, un hacker infiltrato in una delle aziende fossili, Gea si imbatterà in file audio con testimonianze che, di volta in volta, le sveleranno un nuovo frammento di verità, fondamentale per provare a invertire la rotta prima che il processo di distruzione del pianeta diventi irreversibile”, si legge in una nota.

Le dichiarazioni

“DOLOS è un progetto a cui abbiamo lavorato con un preciso intento: parlare di un tema difficile come il greenwashing a un pubblico più eterogeneo e trasversale possibile”, spiega Giancarlo Sturloni, responsabile della comunicazione di Greenpeace Italia. “Abbiamo quindi scelto come formato un podcast di climate-fiction, in una chiave narrativa originale, per accrescere la consapevolezza di questo grave fenomeno, che tutt’oggi permette alle aziende inquinanti di mascherare le loro attività dannose dietro a una facciata fintamente green. La storia che raccontiamo dimostra che un futuro alternativo è possibile, ma che è necessario agire adesso per cambiare le sorti del pianeta”.

Il podcast, composto da quattro episodi, si avvale della preziosa collaborazione di esperte ed esperti del network Voci per il clima, promosso da Greenpeace Italia per contrastare il greenwashing e la disinformazione climatica e ambientale. Include gli interventi di Simona Trerè, green content specialist, e di Luca Sardo, attivista per il clima, che esplorano le origini del greenwashing e spiegano come riconoscerlo; di Sara Moraca, giornalista scientifica e ricercatrice, e Marco Grasso, professore di Geografia Economica e Politica, che indagano nel dettaglio il ruolo giocato dalle aziende dei combustibili fossili e la loro capacità di manovrare l’opinione pubblica “infiltrandosi” anche nel mondo dell’istruzione e dell’università; di Elisa Palazzi, fisica del clima, e Federico Spadini, campaigner di Greenpeace Italia, che affrontano il tema delle grandi verità taciute sulla crisi climatica e delle soluzioni concrete per combattere il greenwashing nel mondo dell’informazione; e infine di Letizia Palmisano, giornalista ambientale ed ecoblogger, che racconta le soluzioni disponibili nel quotidiano per provare a contrastare la crisi climatica in atto.

“DOLOS – L’inganno del greenwashing” è un podcast realizzato nell’ambito della campagna Stranger Green di Greenpeace Italia, nata per contrastare il dilagare del greenwashing e della disinformazione sul clima: è disponibile gratuitamente su Amazon Music, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Podchaser e IHeartRadio e sul canale YouTube di Greenpeace Italia.

