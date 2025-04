Due eruzioni ravvicinate del Monte Marapi in Indonesia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il Mount Marapi Volcano Post (PGA) ha segnalato oggi due eruzioni nel giro di poco tempo del Monte Marapi, che si trova nella reggenza di Agam e nella reggenza di Tanah Datar, nella provincia di Sumatra occidentale, in Indonesia. “La prima eruzione si è verificata alle 15.13 ora locale (WIB), con l’altezza della colonna di cenere osservata a circa 800 metri sopra la vetta. La colonna di cenere è stata osservata di colore grigio, con una forte intensità che si dirigeva verso nord“, ha dichiarato Teguh, funzionario del PGA Gunung Marapi a Padang.

L’eruzione è stata registrata da un sismogramma con un’ampiezza massima di 30,9 millimetri e una durata di circa 40 secondi.

Meno di due ore dopo, il PGA ha nuovamente segnalato l’eruzione del Monte Marapi alle 16.41 WIB. Durante questa seconda eruzione, è stata osservata una colonna di cenere a circa 350 metri sopra la vetta. Si è osservato che la colonna di cenere era grigia, con intensità moderata e orientata verso nord. L’eruzione è stata registrata da un sismogramma con un’ampiezza massima di 1,2 millimetri e una durata di circa 2 minuti e 35 secondi.

Avvisi per la popolazione

In risposta a questa attività vulcanica, il Centro per la vulcanologia e la mitigazione dei disastri geologici (PVMBG) ha emesso una serie di importanti avvisi. Al pubblico, agli scalatori e ai turisti è vietato svolgere attività entro un raggio di tre chilometri dal cratere attivo (cratere Verbeek). Inoltre, si chiede ai residenti che vivono lungo i fiumi che nascono dal Monte Marapi di aumentare la loro consapevolezza sui potenziali pericoli delle inondazioni laviche causate dalla pioggia, soprattutto durante periodi di forti precipitazioni. Il PVMBG ha inoltre ricordato alla popolazione di indossare mascherine in caso di pioggia di cenere, per evitare disturbi alle vie respiratorie.

L’attività del Monte Marapi continua ad essere monitorata intensamente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.