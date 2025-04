Eccezionale ritrovamento sul Gran Sasso: un’orma di dinosauro ai piedi del Paretone del Corno Grande | FOTO

MeteoWeb

Eccezionale ritrovamento nei giorni scorsi sul Gran Sasso, e precisamente ai piedi del Paretone del Corno Grande. Davide Peluzzi, esperta guida ambientale e naturalistica, Ambasciatore nel Mondo del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, ha scoperto un’orma che in base alle prime testimonianze sembrerebbe essere quella di un teropode. Si tratta di un ritrovamento unico per questo genere nel massiccio del Gran Sasso, e precisamente nella zona di Prati di Tivo – Cima Alta – in provincia di Teramo.

Il ritrovamento è stato casuale: da sempre appassionato di Geologia, Davide Peluzzi nei giorni scorsi era impegnato alle ricerche (senza esito ancor oggi) di un disperso sul Gran Sasso, ha notato subito un anomalia su un grande masso errante glaciale appena sotto il Vallone delle Cornacchie tra il Corno Grande e il Corno Piccolo.

Adesso sarà molto importante uno studio paleontologico su questa orma, che potrebbe essere ammirata da tantissimi turisti in quanto si trova in un’area facilmente accessibile.

Qualche immagine del ritrovamento:

