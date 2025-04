Innovazione e sostenibilità: i dettagli sull’edizione 2025 dell’Hubs Web promosso da ANBI

MeteoWeb

Si terrà venerdì 11 aprile dalle ore 10:00 l’edizione 2025 del Hubs Web di innovazione organizzato da ANBI in collaborazione il Consorzio di bonifica di Piacenza, l’Urban Hub, l’Università del Sacro Cuore ed il Consorzio C.E.R. – Canale Emiliano Romagnolo. Nel corso dell’incontro saranno presentate start up ed idee innovative in campo ambientale ed agricolo, testimonianza della più volte ribadita attenzione dei Consorzi di bonifica ed irrigazione a sperimentazione e nuove tecnologie.

