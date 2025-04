Einstein Telescope, “per la Sardegna opportunità da 6 miliardi”

MeteoWeb

Il progetto Einstein Telescope al primo posto tra le opportunità per aumentare l’attrattività della Sardegna, visto che “la sola fase di costruzione dovrebbe generare oltre 6 miliardi di attività economica e creare più di 36.000 posti di lavoro”. Ne è convinta Claire Charbit, capo dell’Unità di attrattività regionale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, oggi a Nuoro per presentare il report “Ripensare l’attrattività della Sardegna”. “La Sardegna ha tutte le risorse sia ambientali che di capacità per essere più attrattiva – ha spiegato Charbit -. Specie in un momento globale come questo, con il terremoto dei dazi americani, è fondamentale adattare le politiche pubbliche”.

Presente all’incontro anche il Presidente della regione, Alessandra Todde: “partiamo da qua, dal centro della Sardegna, per far capire che non si può pensare che l’isola riparta se lascia indietro pezzi dei suoi territori. Viviamo in un contesto economico in cui alcuni settori – penso ad esempio alla nautica – sono particolarmente vivaci, ma allo stesso tempo ogni anno circa 5.000 giovani decidono di lasciare la nostra regione per trovare opportunità nel Nord Italia, in Europa o in altre parti del mondo”. Ecco perché occorre “approfittare dei progetti trasformazionali, a partire dall’Einstein Telescope, che rappresenta dal mio punto di vista un’occasione irrinunciabile. Allo stesso tempo è necessario che le nostre aziende si costituiscano sempre più in filiere e distretti. Investiamo sulle filiere, che vanno irrobustite e protette rispetto al contesto internazionale”.

