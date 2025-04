Elicottero-ambulanza cade in mare: 3 dispersi in Giappone

MeteoWeb

Un elicottero per il trasporto sanitario con a bordo un paziente è caduto in mare nel sud-ovest del Giappone: 3 delle 6 persone che viaggiavano sul velivolo risultano disperse. Lo riferisce la Guardia Costiera giapponese. A bordo di quello che i giapponesi chiamano “un elicottero medico” si trovavano un medico, un infermiere, un pilota, un meccanico di elicotteri e un assistente del paziente, oltre che il paziente stesso. Tre persone in ipotermia sono state salvate dalla Guardia Costiera e sono coscienti, ha riferito ad Associated Press un funzionario della Guardia Costiera stessa. L’identità delle tre persone salvate e la causa dell’incidente rimangono sconosciute.

La Guardia Costiera ha inviato sul posto 2 aerei e 3 navi per l’operazione di salvataggio. Al momento dello schianto, l’elicottero stava volando verso un ospedale nella città di Fukuoka da un aeroporto nella prefettura di Nagasaki.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.