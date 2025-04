Elon Musk annuncia: “da maggio lavorerò meno per Trump”

MeteoWeb

Elon Musk ha intenzione di ridurre significativamente il tempo dedicato all’amministrazione di Donald Trump a partire da maggio per concentrarsi su Tesla: è quanto ha affermato nel corso di una conference call sui risultati del primo trimestre. “Probabilmente il mese prossimo, il tempo che dedico al Doge (l’ufficio per tagliare la spesa federale) diminuirà in modo significativo“, ha affermato Musk.

Dopo aver annunciato l’intenzione di fare un passo indietro, Musk ha spiegato che il lavoro del dipartimento è “quasi completo“. “Continuerò a lavorare con il team del Doge per il resto del mandato del presidente Donald Trump per assicurarmi che sprechi e frodi non si verifichino più“, ha dichiarato il miliardario precisando che vi si dedicherà “un giorno o due a settimana. Finché il presidente lo vorrà“.

