Elon Musk: “spero che Europa e USA siano sempre più alleati, arriveremo a dazi zero. Ne ho già parlato con Trump…”

Elon Musk è intervenuto oggi pomeriggio al congresso federale della Lega, in corso a Firenze. Il numero uno di Tesla e Space X ha parlato in videocollegamento con l’assemblea riunita alla Fortezza da Basso. Ad annunciarlo sul palco è stato Matteo Salvini che ha chiesto alla platea un applauso. “Spero che gli Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c’è già un’alleanza ma spero sia più stretta e forte. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio” ha detto Elon Musk rispondendo a una domanda di Matteo Salvini. Musk ha aggiunto: ” E’ la mia speranza per il futuro“, ha aggiunto assicurando che “questo è il consiglio che ho dato al presidente (Trump, ndr)”

“Vediamo un aumento enorme nel numero di attacchi in Italia e in Europa, i media cercano di ridurre il numero di attacchi terroristici ma l’uccisione di persone è sempre più frequente e alla fine in Euuropa vedremo attacchi di massa, massacri di massa. Se guardiamo il trend è questo. Questo porterà ad un vero e proprio massacro in Europa. I vostri amici, le vostre famiglie, saranno tutti a rischio, i numeri parlano chiaro” ha aggiunto Elon Musk in riferimento agli attacchi terroristici di estrazione islamista.

