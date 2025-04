Emergenza idrica a Matera: sospensione graduale dell’erogazione, in arrivo autobotti

MeteoWeb

A Matera, a dodici ore dalla nuova emergenza idrica causata da una nuova rottura sulla condotta adduttrice in contrada Trasano, vanno avanti i lavori di ripristino della tubazione che andranno avanti ad oltranza. Allo stato attuale l’erogazione idrica in città non è stata sospesa, se non in alcune contrade adiacenti l’area dell’evento dannoso. A partire dalle ore 16 di oggi, fa sapere Acquedotto Lucano, è iniziata una graduale sospensione dell’erogazione idrica nell’abitato. Contestualmente, partirà il servizio di fornitura per mezzo di 12 autobotti dislocati in diversi punti della città. Inoltre, in considerazione dell’elevata presenza di turisti in città, il Comune collocherà, a partire da questa sera, bagni chimici rispettivamente in piazza Ascanio Persio e Via Madonna delle Virù.

