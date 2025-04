Emergenza maltempo in Piemonte: la NEVE diventa un alleato

MeteoWeb

Nel contesto di un’ondata di maltempo particolarmente intensa che sta colpendo il Piemonte, un elemento atmosferico solitamente temuto in inverno sta oggi giocando, almeno in parte, un ruolo positivo. Parliamo della neve e, in particolare, del calo progressivo dello zero termico, ovvero la quota altimetrica al di sotto della quale le precipitazioni si manifestano in forma solida anziché liquida.

Quello che potrebbe sembrare un dettaglio tecnico rivela in realtà un’importanza cruciale nella gestione dell’attuale emergenza idrogeologica, offrendo una sorta di valvola di sfogo naturale per un sistema idrico regionale messo a dura prova.

Una situazione critica per il Piemonte

Il quadro meteorologico attuale nella regione è tra i più complessi degli ultimi anni: precipitazioni abbondanti e persistenti si stanno abbattendo soprattutto sulle zone montane e pedemontane del settore settentrionale e occidentale. Numerosi corsi d’acqua stanno superando le soglie di guardia, con episodi di esondazione, allagamenti diffusi, frane e interruzioni alla viabilità. L’allerta rossa emessa per oltre 100 comuni testimonia la gravità del momento.

Lo zero termico si abbassa: meno acqua in circolo, almeno per ora

In questo contesto, il calo dello zero termico – che in molte valli piemontesi si è abbassato fino a 1500-2000 metri, e in alcuni casi anche sotto – sta contribuendo in modo significativo ad attenuare la pressione sulle reti idrografiche. Una quota più bassa dello zero termico significa che una parte delle precipitazioni cade come neve, anziché come pioggia.

La neve fresca in quota agisce in pratica come una riserva idrica temporanea: trattiene l’acqua evitando che defluisca immediatamente a valle, rallentando così l’innalzamento dei livelli nei fiumi e nei torrenti. Questo meccanismo può fare la differenza tra una piena controllata e un’esondazione improvvisa.

Un beneficio provvisorio: quando la neve rallenta il disastro

È importante sottolineare che si tratta di un vantaggio temporaneo, ma tutt’altro che trascurabile. La neve agisce come un “tampone idrologico“, capace di modulare l’impatto immediato delle precipitazioni. In una fase in cui i suoli sono già saturi e le portate ai limiti di sicurezza, anche una minima riduzione del volume d’acqua circolante può incidere positivamente sulla tenuta del sistema.

Eventi simili si sono già verificati in passato. Basti ricordare l’episodio del gennaio 2018, quando nevicate consistenti durante forti perturbazioni ridussero sensibilmente il rischio idraulico. Anche nella stagione 2023-2024, l’abbondanza di neve fresca al di sopra dei 2000 metri ha contribuito a mitigare i picchi di piena in occasione di piogge intense.

Effetti collaterali e rischi futuri

Tuttavia, questo scenario presenta rischi secondari da non sottovalutare. La neve accumulata oggi può infatti trasformarsi in acqua in eccesso domani, specialmente in caso di un successivo rialzo delle temperature o di nuove perturbazioni. Questo potrebbe generare un nuovo picco di piena a distanza di pochi giorni.

Inoltre, la presenza di neve fresca in grandi quantità aumenta il rischio valanghivo, come indicato dalle allerte arancioni attive sulle Alpi piemontesi. Anche i versanti montuosi, appesantiti dall’accumulo, diventano più soggetti a dissesti e smottamenti.

Uno scenario da monitorare con attenzione

In conclusione, il calo dello zero termico rappresenta, in questa fase, una sorta di effetto tampone naturale che offre un attimo di respiro alla pressione idrica sul territorio. Tuttavia, è un equilibrio fragile, che va monitorato con strumenti adeguati e una pianificazione continua. I sistemi di allerta idrogeologica, la lettura dei dati nivometrici e l’osservazione termica costante saranno elementi chiave nei prossimi giorni per comprendere e anticipare le eventuali criticità.

