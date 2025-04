Emergenza Tornado negli USA: allerta massima in sei Stati

MeteoWeb

Un’allerta meteorologica estremamente critica è stata emessa dal Centro di Previsione delle Tempeste (SPC) della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), con un raro livello di rischio 5 su 5, interessando ampie regioni del Sud degli Stati Uniti e della Valle del Mississippi inferiore. L’allerta coinvolge direttamente Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi e altre aree limitrofe, dove si prevedono significativi tornado potenzialmente violenti e di lunga durata.

In particolare, Memphis, Tennessee, e le zone circostanti si trovano al centro di questa emergenza, con previsioni di numerosi tornado classificati EF-3 o superiori. Le autorità meteorologiche evidenziano la probabilità che alcune supercelle generino tornado intensi e persistenti, aumentando ulteriormente il livello di pericolo.

Questo rappresenta soltanto la seconda volta nel 2023 in cui viene dichiarato un rischio massimo di livello 5, un evento raramente segnalato e che non accadeva con tale frequenza dal 2021. L’ultimo episodio simile risale al 15 marzo scorso, quando un’ondata di tornado causò gravi danni, sette vittime e numerosi feriti.

Già ieri mattina si sono registrati eventi meteorologici significativi, con temporali intensi che hanno attraversato Kansas e Oklahoma, provocando tornado confermati vicino a Salina, Kansas, e causando danni nella città di Owasso, Oklahoma.

Le previsioni meteo avvertono inoltre che il rischio non è limitato ai soli tornado. Ampie zone, dal Nord Texas fino ai Grandi Laghi meridionali, affrontano potenziali episodi di grandine di dimensioni eccezionali, superiori ai 5 centimetri, e raffiche di vento che potrebbero superare i 110 chilometri orari. L’area metropolitana di Dallas-Fort Worth è stata posta sotto un elevato livello di rischio 4 su 5, mentre grandi città come Chicago, Indianapolis e Columbus in Ohio sono sotto una vigilanza di livello 3, con una particolare attenzione rivolta alla minaccia di grandine e venti distruttivi.

Nel frattempo, il Servizio Meteorologico Nazionale di Little Rock ha diramato comunicazioni urgenti per tutto l’Arkansas, sottolineando l’importanza per i residenti di preparare e mettere rapidamente in atto piani di emergenza per proteggere le vite umane.

Infine, le previsioni indicano ulteriori fenomeni di maltempo nei prossimi giorni, con ripetute ondate di precipitazioni che potrebbero generare condizioni ideali per alluvioni estese nelle valli del Mississippi e dell’Ohio. Si raccomanda massima attenzione e aggiornamenti costanti sulle previsioni meteorologiche.

Prepararsi a un tornado può fare la differenza tra la vita e la morte. In scenari di maltempo estremo, è fondamentale adottare misure preventive efficaci, essere informati e pronti a reagire rapidamente. Una preparazione accurata comincia con il monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche. È essenziale iscriversi ai sistemi di allerta locali, come sirene o notifiche su dispositivi mobili, e seguire fonti ufficiali come le radio NOAA per ricevere aggiornamenti tempestivi.

Ogni famiglia dovrebbe avere un piano di emergenza ben definito. Questo include la scelta di un punto di ritrovo sicuro e le modalità di comunicazione nel caso in cui ci si separi durante l’emergenza. È altrettanto importante individuare preventivamente un rifugio sicuro: l’opzione migliore è un seminterrato o, in alternativa, una stanza interna priva di finestre al piano più basso della casa. Dove possibile, l’installazione di un rifugio anti-tempesta certificato rappresenta una misura altamente raccomandata.

Un kit di emergenza dovrebbe essere sempre pronto e facilmente accessibile. Deve contenere scorte di acqua e cibo per almeno tre giorni, torce, batterie di ricambio, farmaci essenziali, forniture sanitarie di base e documenti importanti. È buona pratica eseguire periodicamente esercitazioni con tutta la famiglia per garantire che ogni componente sappia cosa fare e dove dirigersi in caso di allarme.

Quando un tornado è imminente, rifugiarsi senza esitazioni è la priorità assoluta. Se ci si trova all’aperto o in auto e non è possibile raggiungere un edificio sicuro, è consigliabile sdraiarsi in una depressione del terreno, proteggendo la testa con le braccia. È fondamentale evitare finestre e pareti esterne, e cercare protezione sotto mobili robusti o con l’uso di coperte e materassi. Contrariamente a quanto si crede, ponti e cavalcavia non sono luoghi sicuri: il rischio di essere colpiti da detriti volanti è molto elevato.

Terminato il passaggio del tornado, è importante attendere la conferma delle autorità prima di abbandonare il rifugio. I detriti possono rappresentare un pericolo serio, quindi occorre muoversi con estrema cautela, evitando edifici danneggiati e comunicando tempestivamente con i propri cari per informarli delle proprie condizioni.

Prepararsi adeguatamente non solo riduce il rischio di ferite, ma può salvare vite. La consapevolezza, la pianificazione e la prontezza d’azione sono le armi più efficaci contro la furia imprevedibile di un tornado.

