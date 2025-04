Energia, in Brasile investimenti di 485 miliardi di euro in 10 anni

MeteoWeb

Il ministero dell’energia del Brasile ha approvato il Piano nazionale di espansione energetica decennale (Pde 2025-2034) con una previsione di investimenti per il settore di 485 miliardi di euro (3.200 miliardi di real). “Il piano ribadisce l’impegno del governo nei confronti della sicurezza e dell’affidabilità dell’approvvigionamento energetico, ampliando al contemporaneo l’importanza della sostenibilità, dell’efficienza energetica, della diversificazione della matrice energetica nazionale e delle azioni per decarbonizzare l’economia e altri segmenti della vita nazionale”, afferma il ministro dell’energia, Alexandre Silveira, in una nota.

Per quanto riguarda la matrice elettrica, il piano indica che il Brasile manterrà un livello di partecipazione delle energie rinnovabili superiore all’85%, aumentando la generazione di energia solare ed eolica e incentivando l’uso del gas. Il Pde – che conta su un capitolo dedicato esclusivamente alla transizione energetica – prevede anche l’approvazione di una legge quadro sullo sviluppo dell’idrogeno, il finanziamento del programma Luce per tutti e lo stanziamento dei fondi per lo sviluppo del piano sui biocarburanti.

