Energia: in Cina la capacità eolica-solare supera quella termica

La Cina ha reso noto che la propria capacità di energia eolica e solare ha superato per la prima volta quella dell’energia termica, alimentata soprattutto dal carbone, grazie alle nuove installazioni di rinnovabili. “Nel primo trimestre 2025, la nuova capacità di energia eolica e fotovoltaica ha toccato i 74,33 milioni di kilowatt, portando la capacità installata cumulativa a 1,482 miliardi di kilowatt“, ha riportato l’organismo nazionale per l’energia cinese. “Ha superato per la prima volta quella installata di energia termica (1,451 miliardi di kilowatt)“.

